‘Coronacrisis drukt flink op halfjaarresultaten Rabobank’

Rabobank presenteert donderdag zijn resultaten over het eerste halfjaar. Dan wordt duidelijk hoe de coöperatieve bank de eerste maanden van de coronacrisis is doorgekomen. Waarschijnlijk is sprake van een forse afname van het resultaat. In mei waarschuwde Rabobank al dat de winstgevendheid dit jaar hard geraakt zal worden door de negatieve gevolgen van de coronacrisis op de economie.

Rabobank wees destijds in een tussentijdse update op fors hogere afschrijvingen als gevolg van de crisis. De bank rekende voor dit jaar bij de afboekingen op leningen die mogelijk niet worden terugbetaald, op een bedrag van wel 2 miljard euro. Het was volgens de bank nog te vroeg om een concrete prognose voor de nettowinst voor heel 2020 te geven, maar er zou wel een “significante impact” te voelen zijn.

Mogelijk brengt Rabobank donderdag ook nog nieuws naar buiten over de inspanningen van de bank om witwassen tegen te gaan. In februari sloot topman Wiebe Draijer niet uit dat de bank nog een boete zou krijgen voor tekortkomingen op dit vlak. Eind vorig jaar kwam aan het licht dat Rabobank op last van De Nederlandsche Bank (DNB) tienduizenden klanten opnieuw moest doorlichten op mogelijke witwasrisico’s. Het financiële concern was op de vingers getikt omdat de onderbouwing van 40.000 klantdossiers in de laagste risicoklasse onvoldoende zou zijn.