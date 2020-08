Menno Snel vervangt Johan Remkes als rvc-voorzitter bij NHG

Oud-staatssecretaris Menno Snel volgt Johan Remkes op als voorzitter van de raad van commissarissen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Daarnaast treedt Jan van Baars in de voetsporen van Tjerk Kroes als commissaris. Beiden zijn benoemd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de voorzitter is voorgedragen door de raad van commissarissen.

Snel, sinds juni ook voorzitter van de D66-denktank, is trots op zijn benoeming. “NHG is een belangrijke organisatie voor de Nederlandse woning- en hypotheekmarkt”, aldus de oud-staatssecretaris. Van Baars werkte eerder bij ABN AMRO en was tien jaar verantwoordelijk voor de afdeling hypotheken.

Vorige week trad Snel toe tot het bestuur van pensioenfonds ABP. Van 2017 tot 2019 was hij staatssecretaris van Financiƫn in het kabinet-Rutte III. De afhandeling van wat de toeslagenaffaire is gaan heten kostte hem de kop. Daarbij zijn grote groepen ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen in de problemen gekomen door een ontspoorde fraudejacht van de Belastingdienst. De toeslag werd stilgezet en meestal moesten de gedupeerden razendsnel enorme bedragen terugbetalen.

De NHG is in het leven geroepen om een vangnet te bieden voor het geval dat mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Consumenten betalen een eenmalig bedrag voor zo’n garantie. Hypotheekverstrekkers bieden in ruil lagere rente aan.