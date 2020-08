Ondernemers werken hard om hoofd boven water te houden

In de periode juli tot en met oktober wordt 65 procent van de ondernemers nog altijd door de coronamaatregelen geraakt in hun omzet. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van FNV Zelfstandigen, PZO, ZZP Nederland en ONL. De verwachting is dat een groot aantal ondernemers nog wel even afhankelijk blijft van ondersteuning. Voor de gemiddelde zelfstandige is dat echter juist niet de bedoeling van een zelfstandig bestaan. Wat kan je als ondernemer nu zelf doen om het hoofd boven water te houden?

Ondersteuning van de overheid

Aankloppen bij de Rijksoverheid is één van de opties, maar voor veel ondernemers uiteraard een laatste redmiddel – als het dat überhaupt al is. Tijdens de eerste ‘tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo), die van maart tot en met juni liep, heeft 50% van de zelfstandigen uit het onderzoek deze regeling aangevraagd. In de tweede periode heeft dertig procent de regeling, bedoeld om ondernemers door de coronacrisis heen te helpen, aangevraagd.

Die goedkope auto iets later betalen

Wellicht niet heel verrassend, maar een deel van het antwoord op bovenstaande vraag wordt dan ook ergens anders gevonden: door er alles aan te doen zoveel mogelijk liquiditeit te behouden. Ofwel: door de kosten te drukken en de betalingen te spreiden. In de automarkt zien aanbieders bijvoorbeeld aanzienlijk meer aanvragen voor financial lease-contracten Daarbij hoef je de auto niet meteen af te betalen, maar ben je wel eigenaar en behoud je de fiscale voordelen van een zakelijke auto. Ook de buitenlandse occasions, die nog altijd vaak een stuk goedkoper zijn dan hun Nederlandse broertjes en zusjes, doen het goed.

De ondernemende schoenmaker houdt zich niet bij zijn leest

Naast de Tozo en allerlei lease- en besparingsmogelijkheden is er ook nog een derde, meer rigoureuze oplossing: een ander bedrijf. De markt is veranderd, maar biedt ook mogelijkheden. Er is misschien minder behoefte aan schoenenwinkels op het moment, maar de bouwmarktindustrie doet het nog altijd goed – om maar wat te noemen. Van de ondernemers ziet 11 procent dan ook een toekomst waarbij ze wel ondernemer blijven, maar niet meer hetzelfde doen. 22 procent wil het verdienmodel en de activiteiten, aanpassen.

Tozo 3

Wellicht komt er na 1 oktober nog een ‘Tozo 3’ of een soortgelijke maatregel. De eerdergenoemde organisaties zijn in ieder geval hard aan het lobbyen om iets dergelijks voor elkaar te krijgen voor hun ondernemende achterban. Ook het CPB kwam onlangs met een speciale ‘coronapublicatie’, waarin de opties voor een derde fase van steun aan zelfstandigen uitgebreid wordt onderzocht. Het zou uiteraard fijn zijn als dat lukt. Ondernemers zijn creatief, maar zelfs met de meest creatieve oplossingen van de wereld zal het voor een groot deel van de ondernemers moeilijk blijven. Voor hen is die ondersteuning bittere noodzaak.

Een lange termijn oplossing is het echter niet, dus ondertussen bijten ondernemers toch liever ook maar even op een houtje in een betaalbare auto tot de storm is overgewaaid. Of kiezen ze – als het even kan – voor een branche waar de zon wel schijnt.