Brussel zet in op schaarse grondstoffen als lithium

De Europese Commissie wil actie om de voorraad schaarse grondstoffen waaronder metalen en mineralen in de EU zeker te stellen en duurzamer te maken. De EU moet volgens het dagelijks EU-bestuur minder afhankelijk worden van derde landen en klaar zijn voor de transitie naar een groene en digitale economie.

Volgens vicevoorzitter Maros Šefčovič heeft Europa in 2030 alleen al voor de accu’s in elektrische auto’s en voor energieopslag achttien keer meer lithium nodig dan nu en in 2050 zelfs zestig keer. “We kunnen ons niet veroorloven onze huidige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te moeten inruilen voor afhankelijkheid van schaarse grondstoffen als lithium. Dat probleem is groter geworden door het coronavirus, waardoor onze strategische waardeketens zijn verstoord.” Voor het eerst wordt daarom ook lithium toegevoegd aan de EU-lijst met een dertigtal schaarse grondstoffen, waaronder ook bijvoorbeeld kobalt en grafiet.

“We moeten de levering van voorraden van buiten de EU beter verspreiden en onze eigen capaciteit ontwikkelen voor de ontginning, verwerking en recycling van zeldzame aardmetalen” , zei EU-commissaris Thierry Breton bij de presentatie van het actieplan in Brussel. De commissie wil daarom in de komende maanden een Europese alliantie in het leven roepen waarin betrokkenen uit de industrie, de regio’s en beleidsmakers bijeen worden gebracht om alle behoeften en mogelijkheden op een rijtje zetten.

Zo liggen er kansen in bestaande steenkoolwinningsgebieden, waar veel ervaring is met mijnbouw, en de winning en verwerking van grondstoffen. Ook wil Brussel het Copernicus-programma voor aardobservatie inzetten om bronnen te verkennen.