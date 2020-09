Economische activiteit eurozone zwakt af in augustus

De economische activiteit in de eurozone is in augustus afgezwakt in vergelijking met juli, vooral omdat het in de dienstensector beduidend minder ging. Dat maakte de Britse marktonderzoeker Markit bekend. De cijfers geven aan dat het economisch herstel van de coronacrisis hapert.

De samengestelde inkoopmanagersindex van Markit die de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector meet, kwam voor augustus uit op een definitieve stand van 51,9 tegen 54,9 in juli. Dat is wel iets beter dan het niveau van 51,6 dat Markit in een voorlopige raming had gemeld. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp.

De graadmeter voor de dienstensector in het eurogebied, met bijvoorbeeld horeca, detailhandel en luchtvaart, noteerde een stand van 50,5 tegen 54,7 een maand eerder. De index voor de industrie in de eurozone bedroeg 51,7, vrijwel gelijk aan de stand van juli.

“Bedrijven in de dienstensector in de eurozone zagen de groei van de bedrijvigheid vrijwel stilvallen in augustus. Dat vergroot de zorgen dat het herstel in de periode na de lockdown aan het afzwakken is te midden van voortdurende sociale beperkingen tegen corona”, aldus Markit.