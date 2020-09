Aandeelhouder Volksbank besluit tot ontslag financieel directeur

De aandeelhouder van de Volksbank heeft zaterdag besloten financieel directeur Pieter Veuger te ontslaan. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van de NLFI, de stichting die de staatsdeelnemingen in financiële instellingen beheert.

Tijdens de bijeenkomst kregen de leden van de directie en de raad van commissarissen de gelegenheid hun advies te geven. De bijeenkomst volgde op het positieve advies van de ondernemingsraad, meldt de bank zaterdagavond. Uiteindelijk heeft de aandeelhouder besloten tot ontslag van de financieel eindverantwoordelijke.

De Volksbank is het moederbedrijf van SNS Bank, Regiobank, ASN Bank en BLG Wonen. De staatsbank maakte in augustus bekend dat de in maart aangetreden Veuger de functie van financieel directeur alweer neerlegt. Als reden werd gegeven dat er onvoldoende basis is voor een constructieve samenwerking binnen de directie.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) zei eerder het “ongelukkig” te vinden dat de Volksbank alweer op zoek moet naar een nieuwe financieel directeur. Hij heeft naar eigen zeggen de voorzitter van de raad van commissarissen persoonlijk gesproken en zijn zorgen geuit over de gang van zaken.