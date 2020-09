Twee Franse militairen gedood in Mali

In Mali zijn zaterdag twee Franse militairen omgekomen toen hun gepantserde voertuig werd vernield door een geïmproviseerde bom. Een derde militair raakte door de explosie gewond, meldt het Élysée in Parijs in een verklaring. Het voorval had plaats in de noordoostelijke regio Kidal.

Frankrijk strijdt in het onrustige Mali, waar vorige maand nog een coup heeft plaatsgevonden, al jaren tegen gewelddadige moslimextremisten. Die operatie Barkhane moet helpen de door jihadistisch geweld geteisterde regio te stabiliseren.

Vlak na de staatsgreep liet Frankrijk weten door te gaan met de missie. Ook de Malinese militairen die de regering omver hebben geworpen, zeiden dat de Franse operatie niet stil hoeft te worden gelegd. De onvrede over het bewind van de afgezette president Ibrahim Boubacar Keïta kwam onder andere door het aanhoudende geweld in het Afrikaanse land.