Pond onderuit nu no-dealbrexit weer optie lijkt

Het Britse pond is sterk in waarde gedaald na uitspraken van Boris Johnson over de nog steeds bestaande optie van een no-dealbrexit. De Britse premier zei dat het Verenigd Koninkrijk bereid is om de handelsgesprekken met de EU desnoods te stoppen.

De Britse regering zou van plan zijn met een nieuw wetsvoorstel te komen dat belangrijke onderdelen van de terugtrekkingsovereenkomst met de Europese Unie teniet zal doen. Londen zou daarmee een bom leggen onder de huidige onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord.

Het pond leverde maandagmiddag bijna 1 procent aan waarde in ten opzichte van de dollar. Het is daarmee de grootste daling van het pond sinds juni dit jaar. Kenners menen dat het pond in de komende tijd wel eens flink aan waarde kan gaan verliezen. Ze spreken van het begin van een “pijnlijke correctie”.

Het Verenigd Koninkrijk stapte eerder dit jaar uit de EU. Londen en Brussel proberen nu om het eens te worden over een handelsovereenkomst. Er moet voor het eind van het jaar een deal liggen, want dan verloopt de overgangsperiode die begon na de brexit.

Europese topfunctionarissen hebben de afgelopen tijd herhaaldelijk laten blijken dat er weinig schot zit in de onderhandelingen. De Britse onderhandelaar waarschuwde op zijn beurt dat Brussel er niet op hoeft te rekenen dat zijn land alsnog compromissen gaat sluiten over kwesties die het als breekpunten ziet.