Mobiliteitssector tevreden met Nationale Groeifonds

Partijen in de mobiliteitssector zijn tevreden met het Nationale Groeifonds waarmee onder meer de infrastructuur van Nederland moet worden versterkt. Dat laat de Mobiliteitsalliantie, waarin onder meer personenvervoerders en transportbedrijven zijn verenigd, weten in reactie op de lancering van het plan van ministers Wopke Hoekstra van Financiën en Eric Wiebes van Economische Zaken.

Met het Nationale Groeifonds trekt het kabinet de komende vijf jaar 20 miljard euro uit voor projecten die bijdragen aan de economische groei van Nederland. Een onafhankelijke commissie, met onder meer oud-minister Jeroen Dijsselbloem als lid, beoordeelt de voorstellen. Die worden aangedragen door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen en uitgevoerd door ministeries.

Voor de Mobiliteitsalliantie staat voorop dat de investeringen bijdragen aan de overgang naar een flexibeler vervoerssysteem, waarbij de reiziger centraal staat. Vorig jaar werd al het Deltaplan Mobiliteit gepresenteerd. Doel daarvan is om in de toekomst veel vormen van mobiliteit, zoals openbaar vervoer, deelauto’s, deelfietsen en parkeerplaatsen, samen te brengen in zogeheten hubs. Die knooppunten moeten zowel aan de rand van de stad als in de stad komen, maar ook op andere strategische plaatsen zoals langs snelwegen.

De Mobiliteitsalliantie laat weten graag in gesprek te willen met de commissie van het Nationale Groeifonds over de keuzes van investeringen in mobiliteit. In de alliantie van 25 partijen zijn onder meer openbaarvervoerbedrijven, de ANWB, Transport en Logistiek Nederland, de BOVAG, de Fietsersbond, Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart en Bouwend Nederland vertegenwoordigd.