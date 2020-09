‘China verkiest einde TikTok in VS boven gedwongen verkoop’

De Chinese regering ziet liever dat de video-app TikTok in de Verenigde Staten verdwijnt, dan dat de Amerikaanse activiteiten van het platform gedwongen worden verkocht. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van ingewijden.

De onder jongeren razend populaire app TikTok is eigendom van het Chinese technologiebedrijf ByteDance. De regering-Trump eist dat dit bedrijf de Amerikaanse activiteiten verkoopt, omdat de VS vrezen dat alle persoonlijke data die de app vergaart bij de Chinese overheid terechtkomen. Als de verkoop niet voor aanstaande dinsdag rond is, verbieden de VS het platform voor muziekvideo’s.

Chinese overheidsfunctionarissen zijn bang dat de Volksrepubliek en ByteDance zwak overkomen als ze toegeven aan druk uit Washington, stellen de ingewijden. Naar verluidt overweegt China ook om regels over de uitvoer van technologie zodanig aan te passen dat eventuele deals rond TikTok worden vertraagd zolang dat nodig is.

China is zelf fel gekant tegen de gedwongen verkoop van TikTok in de VS. De regering van het land zou vorige maand al een lijst hebben aangepast van technologie├źn die niet zonder goedkeuring van de overheid kunnen worden verkocht aan het buitenland, zodat TikTok pas verkocht kan worden na groen licht uit Peking.

ByteDance verklaarde tegenover Reuters dat de Chinese overheid nooit te kennen heeft gegeven dat TikTok zou moeten stoppen in de VS. Woordvoerders voor de Chinese overheid hebben niet direct gereageerd op vragen van het persbureau.