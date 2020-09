ByteDance: China en VS moeten deal TikTok nog goedkeuren

ByteDance wacht nog op goedkeuring uit zowel China als de Verenigde Staten voor zijn voorgestelde deal rond TikTok. Om Amerikaanse veiligheidszorgen over persoonsgegevens weg te nemen, stelt de Chinese eigenaar van de filmpjesapp een samenwerking voor met Oracle. De Amerikaanse president Donald Trump gaf afgelopen nacht (Nederlandse tijd) al aan niet tevreden te zijn met het voorstel, omdat ByteDance de controle zou houden over TikTok.

De Amerikaanse regering beval ByteDance de Amerikaanse tak van TikTok te verkopen aan een partij uit de VS, omdat anders de vrees bestaat dat gegevens van gebruikers via het moederbedrijf bij de Chinese overheid terechtkomen. Als dit niet voor 20 september gebeurt, wordt de onder jongeren populaire app verboden in de VS.

In de plannen van ByteDance wordt Oracle een “vertrouwde” technologiepartner. Het Amerikaanse softwareconcern neemt TikTok daarbij naar verluidt niet over. ByteDance zou alle activiteiten van TikTok, dus niet alleen de Amerikaanse, onderbrengen in een bedrijf dat in de VS gevestigd is. Ook zouden de gebruikersgegevens in de VS worden opgeslagen.

Persbureau Bloomberg meldt daarnaast op basis van ingewijden dat Oracle toegang krijgt tot de broncode van TikTok. Zo kan Oracle nagaan of er geen achterdeurtjes zijn ingebouwd om toch data van tientallen miljoenen Amerikanen door te spelen naar China.

China is fel gekant tegen de verkoop van de algoritmes van TikTok door ByteDance, omdat die een groot deel van de waarde van het bedrijf omvatten. Het Aziatische land heeft naar verluidt daarom zijn exportregels zodanig aangepast, dat ook voor de verkoop van technologie voor kunstmatige intelligentie groen licht uit Peking is vereist. Daardoor is er ook formeel Chinese goedkeuring voor een TikTok-deal nodig.