Unibail hekkensluiter in rode AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam deed donderdag een stevige stap terug. Ook de andere Europese beurzen stonden in het rood. Beleggers verwerkten de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de Bank of Japan. Beide grote centrale banken hielden het monetaire beleid ongewijzigd, waarbij de Fed verklaarde dat de rente in de Verenigde Staten nog jaren laag zal blijven. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield ging flink onderuit.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent lager op 552,48 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 822,45 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt zakten tot 1 procent. Londen verloor 0,9 procent voorafgaand aan de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Bank of England, die later op de dag bekend worden gemaakt.

Unibail-Rodamco-Westfield was hekkensluiter in de AEX met een verlies van bijna 7 procent. Het winkelvastgoedfonds wil zijn financiĆ«le positie versterken en geeft daar onder meer voor 3,5 miljard euro aan aandelen voor uit. Ook wil de onderneming bezittingen ter waarde van zo’n 4 miljard euro afstoten en worden het dividend en de investeringen teruggeschroefd. Alle besparingen moeten worden gebruikt om de schuldenlast terug te brengen.

Staalconcern ArcelorMittal voerde de schaarse stijgers aan bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 1,7 procent. Bij de middelgrote bedrijven stond vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties onderaan met een min van 3,5 procent. Sterkste stijger was bodemonderzoeker Fugro met een plus van 2,2 procent. Bij de kleinere bedrijven verloor beursuitbater Euronext 1,6 procent na een adviesverlaging door HSBC.

In Frankfurt won Grenke 7 procent. Het Oostenrijkse lease- en financieringsbedrijf kelderde een dag eerder 40 procent. Grenke wordt door onderzoeksbedrijf Viceroy Research, dat eigendom is van de Britse shortseller Fraser Perring, beschuldigd van fraude. Perring kaartte eerder al de fraude bij het inmiddels failliete Duitse betalingsbedrijf Wirecard aan. Delivery Hero won 0,5 procent. De Duitse maaltijdbezorger neemt de Latijns-Amerikaanse activiteiten van branchegenoot Glovo over voor 230 miljoen euro.

De euro was 1,1786 dollar waard, tegen 1,1835 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 39,69 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 41,81 dollar per vat.