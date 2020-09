FNV wil 5 procent loonsverhoging voor supermarktpersoneel

Vakbond FNV vindt 5 procent loonsverhoging voor supermarktpersoneel realistisch: “De supermarkten maken juist tijdens de coronacrisis veel winst, daar moet het personeel van meeprofiteren”, aldus FNV-bestuurder Mari Martens.

De onderhandelingen over het salaris van supermarktmedewerkers zijn donderdag begonnen. Het overleg verliep moeizaam, zegt Martens. “Naast de 5 procent loonsverhoging, willen wij dat zeventien- en achttienjarigen hetzelfde verdienen als negentienjarigen. Daarmee voorkom je een jacht op de jongsten. Maar de supermarkten hebben daar moeite mee. Ze klagen nog over de loonsverhoging van vorig jaar toen het minimumjeugdloon voor 21-jarigen werd afgeschaft.’

De organisatie van de werkgevers in de supermarktbranche, Vakcentrum, laat weten dat supermarkten zich zorgen maken over hun financiële positie. Daarnaast wijzen zij op de gevolgen van de coronacrisis; die zorgen ook in de supermarktbranche voor onzekerheid omdat consumenten geraakt worden in hun portemonnee.

Martens vindt dit onzin: “De supermarkten zijn schatrijk, mede dankzij de lage loonkosten. Ze kunnen de lonen makkelijk verhogen en meer vastigheid bieden: juist zekerheid van salaris en koopkracht kan ons helpen om de crisis het hoofd te bieden.”

De vakbond maakt altijd een dag voor Prinsjesdag bekend met welke looneis ze de onderhandelingen ingaan. In veel sectoren lagen de onderhandelingen maanden stil door de coronacrisis. Het overleg tussen vakbonden en bedrijven komt nu weer op gang.