Wall Street begint gemengd aan nieuwe sessie

De aandelenbeurzen in New York zochten bij de opening van de handelssessie van vrijdag naar richting. Beleggers verwerkten een nieuwe stap in het conflict rond techbedrijven tussen China en Verenigde Staten. De regering-Trump kondigde aan dat het appstores van Apple en Google verboden wordt de apps WeChat en TikTok aan te bieden in de VS. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de impasse in de Amerikaanse politiek rond nieuwe steun tegen de coronacrisis.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 27.872 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent omhoog tot 3359 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 10.939 punten.

Het Amerikaanse ministerie voor Handel kondigde aan dat de filmpjesapp TikTok en chatapp WeChat, beide eigendom van Chinese bedrijven, vanaf komende week niet meer in Amerikaanse appstores mogen worden aangeboden. TikTok krijgt wel tot 12 november de tijd om zijn Amerikaanse tak te verkopen.

De aandelen Apple en Alphabet, moederbedrijf van Google, bewogen niet heel sterk op het nieuws. Ze stonden na ongeveer tien minuten handelen respectievelijk 0,5 procent en 0,1, procent lager.

Softwareconcern Oracle verloor 0,2 procent. Het bedrijf stond op het punt een deal te sluiten met TikTok-eigenaar ByteDance om Amerikaanse zorgen over het beheer van persoonsgegevens weg te nemen. Ook supermarktketen Walmart zou bij die transactie betrokken zijn. Het aandeel won 0,3 procent.