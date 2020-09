Nederlandse kweekvlees-start-up haalt 55 miljoen dollar op

Het Nederlandse voedseltechnologiebedrijf Mosa Meat heeft 55 miljoen dollar (47 miljoen euro) opgehaald om de ontwikkeling en productie van kweekvlees uit te breiden. Met het geld worden ook nieuwe producten ontwikkeld en meer personeel aangenomen.

Het geld is afkomstig van onder meer het Limburgse Blue Horizon Ventures, een fonds dat in voedseltechnologie investeert, en Bell Food Group, de grootste vleesverwerker van Zwitserland. Twee jaar geleden investeerden beide partijen ook al in Mosa Meat, toen voor 7,5 miljoen euro. Twee maanden geleden investeerde de Zwitserse vleesverwerker al 5 miljoen euro.

Mosa Meat wil met het geld ook de gang van laboratorium naar consument maken, maar weet nog niet wanneer consumenten het eerste stukje kweekvlees kunnen kopen. Het bedrijf werkt wel al samen met Europese toezichthouders voor de veiligheid van het kweekvlees.

Bij Mosa Meat, een spin-off van de Universiteit Maastricht, werken nu 50 wetenschappers en ingenieurs aan de ontwikkeling van kweekvlees. In 2013 presenteerde het bedrijf de eerste kweekvleeshamburger ter wereld, gemaakt van koeiencellen, zonder dat een dier daarvoor moet worden geslacht. Mosa Meat is mede-opgericht door Mark Post, hoogleraar vasculaire fysiologie aan de Universiteit Maastricht.