Aviko koopt Duitse aardappelverwerkingsfabriek van Unilever

Aviko, maker van frites, rösti en andere aardappelproducten, koopt een Duitse aardappelverwerkingsfabriek van Unilever. Daardoor gaat Aviko straks ook producten als aardappelpuree, knoedels en gnocchi maken voor Unilever-merken als Knorr en Pfanni. Deze merken blijven wel eigendom van Unilever.

In de betreffende fabriek in Stavenhagen in Noordoost-Duitsland werken ongeveer 210 mensen. Als onderdeel van de deal gaat Aviko een langjarig strategisch partnerschap aan met Unilever.

Het Nederlandse Aviko, een dochter van Royal Cosun, ziet de nieuwe productielocatie als een welkome versterking. De overname wordt gedaan door Aviko Rixona, het onderdeel van Aviko dat zich bezighoudt met de productie van zogeheten aardappelgranulaat en aardappelvlokken die worden verwerkt in tal van aardappelproducten. De wereldwijde vraag op dit vlak neemt de laatste tijd voortdurend toe en wordt onder meer gedreven door een sterke groei in de vraag naar zoute snacks, legt Aviko-topman Chris Deen uit.

Hoeveel geld er precies met de overname is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. De deal is aangemeld bij de Duitse mededingingsautoriteit en kan naar verwachting voor het einde van het jaar worden afgerond.