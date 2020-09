Wall Street gaat verder omhoog

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met mooie winsten gesloten. Daarmee werd voortgeborduurd op de plussen van vrijdag. Koopjesjagers op Wall Street bleven zoeken naar kansen om te profiteren van de recente koersdalingen.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,5 procent hoger op 27.584,06 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1,6 procent tot 3351,60 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,9 procent tot 11.117,52 punten.

Uber Technologies stond in de belangstelling van beleggers met een plus van 3,2 procent. Het taxibedrijf heeft zijn taxivergunning in Londen terug. Een Britse rechter besliste dat het bedrijf genoeg heeft gedaan om aan de voorwaarden te voldoen. De uitspraak is een belangrijke overwinning voor Uber. Londen is een van de belangrijkste markten voor het taxibedrijf.

IJzererts- en staalproducent Cleveland-Cliffs kreeg er 11,6 procent aan beurswaarde bij na de overname van de Amerikaanse tak van het in Amsterdam genoteerde staalconcern ArcelorMittal voor 1,4 miljard dollar.

Verder liet webwinkelgigant Amazon (plus 2,6 procent) weten zijn personeelsbestand in Vancouver komende jaren te willen verdrievoudigen. Nu werken er nog 2700 mensen voor Amazon in de Canadese stad. Softwareontwikkelaars zijn relatief goedkoop en makkelijk te vinden in Vancouver, vandaar dat het interessant is voor Amazon om hier zo sterk uit te breiden.

Ook Tesla-topman Elon Musk liet van zich horen. Hij denkt dat de fabrikant van elektrische auto’s voor 2030 jaarlijks 20 miljoen wagens kan maken, zo stelde hij op Twitter. Het doel is ambitieus, want vorig jaar rolden er 365.000 Tesla’s van de band. Tesla ging 3,4 procent vooruit.

Biotechnoloog Inovio Pharmaceuticals kelderde meer dan 28 procent. Het bedrijf maakte bekend dat een onderzoek naar zijn mogelijke coronavaccin gedeeltelijk stilgelegd is. Inovio is hier momenteel over in overleg met toezichthouder FDA.

De euro stond op 1,1670 dollar, tegen 1,1659 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 40,57 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 42,44 dollar per vat.