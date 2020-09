Bedrijven overwegend positief over platforms als bol en Airbnb

Bijna één op de tien bedrijven maakt gebruik van online platforms als Airbnb, Uber, Booking, Werkspot, bol.com en Thuisbezorgd om goederen of diensten te verkopen. Ondernemers zijn overwegend positief over de invloed van zulke platforms op hun omzet. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ongeveer 8 procent van de Nederlandse bedrijven met twee of meer werkzame personen gebruikt online platforms. Bedrijven in de horeca (16 procent) en handel (12 procent) doen dat het meest.

Ondernemers gebruiken online bemiddelaars vooral omdat ze daarmee hun markt denken te vergroten. Acht op de tien bedrijven die gebruik maken van online bemiddelaars geven dit aan. Ook voelen veel bedrijven zich aangetrokken tot het gemak van zulke platforms.

Vier op de tien bedrijven denken dat de aanwezigheid van online platforms in hun branche voor een hogere omzet zorgt, tegen 7 procent die het tegendeel ziet gebeuren. Ondernemers in de handel zijn relatief vaak negatief over online platforms. Van hen ziet 13 procent een negatief effect op de omzet.