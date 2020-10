‘Consument mijdt winkelstraat meer vanwege verspreiding virus’

Door het oplopen van het aantal virusbesmettingen mijden veel Nederlanders de winkelstraat weer wat meer. Economen van ABN AMRO merken op basis van cijfers van betalingen onder betaalpashouders dat het aantal fysieke transacties in winkels sinds halverwege september terugloopt.

Dit is bijvoorbeeld goed zichtbaar in het supermarktbezoek, geven de kenners aan in een nieuw rapport. “De totale uitgaven aan levensmiddelen nemen weliswaar niet af, maar het aantal transacties wél, wat betekent dat er per bezoek meer wordt besteed. Ook worden er meer online boodschappen besteld.”

ABN AMRO maakt uit de cijfers ook op dat consumenten zich niet alleen laten leiden door de coronamaatregelen van de overheid. Ze zijn ook geneigd de hand op de knip te houden naarmate het virus zich sneller in hun lokale omgeving verspreidt. Zo daalde het aantal transacties in september al duidelijk voordat de overheid later die maand nieuw beleid aankondigde.

Overigens zijn de dalingen dit keer een stuk minder extreem dan bij de eerste virusgolf. “Als de regering niet tot een tweede zware lockdown overgaat, zullen de gevolgen van de tweede golf minder schadelijk zijn”, aldus het financiële concern.

Door de opleving van het virus rekent ABN AMRO niettemin op een zwak herstel in het vierde kwartaal. Waarschijnlijk bedraagt de groei slechts tussen de 1 en 1,5 procent, denkt de bank. Per saldo zou de Nederlandse economie in heel 2020 dan 5,2 procent krimpen. Voor 2021 houdt de bank het vooralsnog op een matige groei van 2,9 procent.