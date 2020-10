Nikkei sluit nipt lager in positieve regio

De Japanse aandelenbeurs is woensdag nipt lager gesloten. Beleggers verwerkten de koersverliezen op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt door de aankondiging van president Donald Trump om de onderhandelingen met de Democraten over een nieuw steunpakket tegen de coronacrisis te beëindigen. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen overwegend vooruit.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,1 procent in de min op 23.422,82 punten. Trump liet via Twitter weten zijn vertegenwoordigers de opdracht te hebben gegeven om te stoppen met de onderhandelingen over de extra steun tot na de verkiezingen en direct na zijn herverkiezing een wetsvoorstel voor een groot stimuleringspakket aan te nemen. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell waarschuwde juist dat het uitblijven van nieuwe stimuleringsmaatregelen het economisch herstel in gevaar brengt.

Bij de bedrijven zakte Yakult Honsha ruim 7 procent. De Franse zuivelproducent Danone kondigde aan het resterende belang in zijn Japanse branchegenoot te verkopen. In maart 2018 verkocht de zuivelproducent al het grootste deel van zijn belang in Yakult.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,9 procent in de plus en de Kospi in Seoul kreeg er 0,8 procent bij. De Australische All Ordinaries in Sydney dikte 1,3 procent aan. In Shanghai zijn de financiële markten tot en met donderdag gesloten vanwege een lange vakantieperiode in China.