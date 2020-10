Wiebes: kabinet wil Nedcar helpen met zoektocht naar nieuwe klant

Het kabinet wil VDL Nedcar helpen met het zoeken van een nieuwe klant, nu BMW heeft aangegeven vanaf 2023 te stoppen met de productie van auto’s in de Limburgse autofabriek. Dat zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken). Het besluit van het Duitse bedrijf is “een harde klap” voor de werknemers en “een tegenslag voor de regionale economie”.

De zoektocht naar een nieuwe opdrachtgever had VDL Nedcar al eerder ingezet, om minder afhankelijk te worden van BMW. Nu een nieuwe klant van levensbelang is geworden voor de onderneming, biedt het kabinet aan investeringsagentschap Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in te zetten, evenals ambassades en consulaten. Het is belangrijk “de werkgelegenheid en bedrijvigheid in Born en de regio langjarig zeker te stellen”.

Wiebes blijft contact houden met het bedrijf in deze onzekere tijd. Ook de Kamer zal hiervan op de hoogte blijven, aldus de minister. Door het besluit van BMW om geen nieuw contract toe te wijzen aan VDL Nedcar staan bijna 5000 banen op de tocht.