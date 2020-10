BMW stopt vanaf 2023 met autoproductie bij VDL Nedcar

Autofabrikant BMW heeft besloten om vanaf 2023 geen Mini Countrymans meer te laten maken in de Limburgse autofabriek VDL Nedcar. Hierdoor staan bijna 5000 banen op de tocht.

Volgens VDL gaat het Nederlandse bedrijf nog op zoek naar andere opdrachtgevers in de auto-industrie in de hoop zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Het nieuws komt hard aan voor de onderneming. “Wij hebben alles gedaan om BMW met een nieuwe vervolgorder langer dan 10 jaar aan ons te binden. Vanwege de tijdgeest was deze wedstrijd helaas nu niet te winnen”, zegt president-directeur Willem van der Leegte van de VDL Groep.

Eerder werd al bekend dat BMW vroegtijdig wilde stoppen met het bouwen van de BMW X1 in de fabriek in Born. Nu hebben de Duitsers aan VDL laten weten dat er geen vervolgorder komt voor de Mini Countryman. In Limburg worden tevens cabrioversies van de Mini gemaakt. Daarover is volgens een zegsman van VDL nog geen besluit genomen, maar het bedrijf rekent erop dat die na 2023 ook niet meer in Nederland in elkaar gezet worden.

Nedcar is een onafhankelijke autoproducent die in opdracht van derden auto’s produceert. Het voortbestaan van de enige grote autofabriek van Nederland hing al eens eerder aan een zijden draadje, toen Mitsubishi geen toekomst meer zag in de productielocatie. In 2012 rolde de laatste Mitsubishi Colt van de band. Uiteindelijk nam VDL de fabriek over. Na een grondige verbouwing volgde in 2014 de feestelijke heropening door koning Willem-Alexander.