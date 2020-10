Coronazorgen houden beurzen in greep

De Europese aandelenbeurzen verloren dinsdag opnieuw terrein. Beleggers bleven voorzichtig na de zware koersverliezen een dag eerder. De stijging van het aantal coronabesmettingen in Europa en de vrees voor nieuwe lockdownmaatregelen hielden de markten in de greep. Ook het uitblijven van een deal over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie zorgde voor koersdruk.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur vrijwel vlak op 546,02 punten. De MidKap zakte 1,4 procent tot 794,15 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1 procent.

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een verlies van 4 procent. Uitzender Randstad volgde met een min van 3,3 procent. Volgens cijfers van brancheorganisatie ABU blijft de vraag naar uitzendkrachten dalen vanwege de coronacrisis. Koplopers waren techinvesteerder Prosus en ABN AMRO met winsten van 1,9 en 1,3 procent.

In de MidKap sloot beursintermediair Flow Traders de rij met een min van 3,9 procent na een adviesverlaging door UBS. Eurocommercial Properties zakte 3,3 procent. De winkelvastgoedverhuurder haalde afgelopen kwartaal minder huur op dan een jaar eerder. Verlichtingsbedrijf Signify kampte met een adviesverlaging door Morgan Stanley en verloor dik 3 procent.

Aalberts daalde 2,2 procent. De industrieel toeleverancier liet in het derde kwartaal “verder herstel” zien, na de fikse klap van de coronacrisis. In sommige nichemarkten verloopt het herstel wel trager doordat klanten terughoudend blijven met investeren.

HSBC won 6,8 procent in Londen. De Britse bank zag de kwartaalwinst minder sterk dalen dan gevreesd en gaat verder snijden in de kosten. De Britse olie- en gasreus BP boekte in het derde kwartaal weer winst, na een enorm verlies een kwartaal eerder, en klom 1,7 procent. De Spaanse bank Santander schreef afgelopen kwartaal ook weer zwarte cijfers, na een recordverlies in het tweede kwartaal. Het aandeel steeg dik 4 procent in Madrid.

In Zürich daalde Novartis 0,3 procent, ondanks een verhoging van de verwachtingen door de Zwitserse farmaceut. In Frankfurt krabbelde SAP (plus 2,5 procent) wat op. De Duitse softwaremaker kelderde een dag eerder bijna 22 procent na een omzetalarm.

De euro was 1,1808 dollar waard, tegenover 1,1818 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 38,99 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent meer op 40,91 dollar per vat.