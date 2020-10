Pfizer: nog geen gegevens over effectiviteit coronavaccin

Farmaceut Pfizer kan nog niets zeggen over de effectiviteit van het coronavaccin dat het bedrijf ontwikkelt. Een onafhankelijke commissie van wetenschappers heeft nog geen tussentijdse analyse kunnen uitvoeren die moet uitwijzen of het middel effect heeft, zo meldde het concern in een kwartaalupdate.

De tussentijdse analyse is pas mogelijk als minstens 32 deelnemers aan een grootschalig onderzoek naar het vaccin besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus. Topman Albert Bourla stelde onlangs in een open brief dat Pfizer mogelijk eind november al om versnelde goedkeuring voor het vaccin zal vragen bij de Amerikaanse toezichthouder FDA. Dat zal alleen gebeuren als het middel veilig wordt geacht en er bewijs is dat het vaccin effect heeft, zo schreef hij.

Pfizer had ook opbeurend nieuws over het vaccin. De werving van deelnemers aan zijn zogeheten Fase 3-onderzoek naar het coronavaccin is bijna rond. Inmiddels doen ruim 42.000 mensen mee aan klinische tests met het vaccin, terwijl het Amerikaanse concern zich ten doel heeft gesteld 44.000 deelnemers te werven. Pfizer meldde in zijn kwartaalupdate dat 36.000 mensen een tweede dosis hebben gekregen van het middel, dat samen met Duitse BioNTech wordt ontwikkeld.

Pfizer gaf de update samen met zijn cijfers over het derde kwartaal. Daarin daalden de opbrengsten met 4 procent tot 12,1 miljard dollar. Dat kwam onder andere doordat te midden van de coronapandemie minder Amerikanen op doktersbezoek gingen, dus er ook minder medicijnen voorgeschreven werden. Daarnaast was de vraag naar medicijnen in China lager door de virusuitbraak.