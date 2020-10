Colgate-Palmolive blijft meer zeep verkopen door corona

Maker van onder meer zeep, shampoo en tandpasta Colgate-Palmolive blijft profiteren van een verhoogde vraag naar verzorgingsproducten. Zo wordt uit vrees voor besmetting met het coronavirus meer zeep verkocht.

De totale opbrengsten kwamen afgelopen kwartaal 5,5 procent hoger uit dan een jaar eerder. Het gaat om bijna 4,2 miljard dollar. De winst liep op naar 698 miljoen dollar, tegen 578 miljoen dollar een jaar terug.

In Europa groeide de omzet van het Amerikaanse concern het hardst, met 17 procent. Dat was met name te danken aan de toegenomen verkoop in Nederland, Frankrijk en Denemarken. In het Verenigd Koninkrijk werd minder verkocht.

Colgate-Palmolive geeft ondanks onzekerheden rond de coronapandemie weer een financiƫle prognose. Het bedrijf verwacht in het hele boekjaar een omzetgroei van ongeveer 5 procent.

Topman Noel Wallace waarschuwde eerder in het jaar nog dat de extra omzet in het tweede kwartaal wegens hamsteren door consumenten voor de totale verkopen dit jaar waarschijnlijk geen effect zou hebben. Volgens hem zouden mensen die voorraden hebben aangelegd in de loop van het jaar weer minder zeep en andere producten kopen.