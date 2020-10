Wel of geen kerstpakket door de coronacrisis?

De coronacrisis is voor veel branches een doorn in het oog. Financiële reserves dienen aangesproken te worden om vaste lasten te kunnen voldoen en personeel te kunnen behouden. Gezien het feit dat we alweer richting de feestdagen gaan en veel grote organisaties zich reeds aan het oriënteren zijn voor de kerstpakketten is het de grote vraag of de verkoop van kerstpakketten in het gedrang komt. We vroegen het aan Luke Coolen van Kerstpakkettenidee.nl.

Een kijkje bij Kerstpakkettenidee.nl

Kerstpakkettenidee.nl is één van de grootste online kerstgeschenken aanbieders van Nederland en België. Het assortiment telt ongeveer 800 verschillende kerstpakketten, een keuzeconcept, wijncadeaus en wellnessgeschenken. De kerstpakketten worden in 7 grote innovatieve inpakcentrales ingepakt en met vrachtauto’s getransporteerd naar de klanten in Nederland en België. De kerstpakketten worden hoofdzakelijk online verkocht via de webshop. Naast de webshop hebben zij 2 showrooms waar klanten op locatie met een stylist een eigen pakket kunnen samenstellen.

Het klantenbestand is heel divers. Van de ‘bakker op de hoek’ tot aan grote internationale bedrijven met vestigingen over de hele wereld. Iedereen die opzoek is naar een mooi kerstpakket is bij Kerstpakkettenidee.nl aan het juiste adres.

De verwachting rondom het kerstpakket

We spraken met Luke Coolen over de verkoopverwachtingen door de coronacrisis. “Diverse branches zijn fors geraakt, echter andere branches hebben meer omzet gedraaid ten opzichten van dezelfde periode vorig jaar. Het is daarom moeilijk te zeggen of de kerstpakketten verkoop een daling zal maken. De bezoekersstatistieken van Kerstpakkettenidee.nl laten tot dusver geen daling zien en dat is in de regel positief. Daarnaast geeft Coolen aan dat waardering en het bedanken van personeel belangrijker is dan ooit tevoren. Het kerstpakket is toch een geschenk waar de meeste medewerkers ieder jaar weer naar uitkijken. Het is en blijft een ontzettend mooie traditie om de medewerkers te bedanken voor de geleverde diensten en arbeid. Dit zal in 2020 niet anders zijn, gezien de flexibiliteit en veerkracht die de medewerkers hebben laten zien door alle genomen maatregelen vanuit de overheid en de werkgever. We verwachten dit jaar tussen dan ook dat het kerstpakket in waarde duurder zal zijn dan in de voorgaande jaren. Werkgevers vinden het belangrijk om het personeel extra in het zonnetje te zetten.

Genomen maatregelen

De overheid heeft de WKR-regeling opgehoogd van 1,2% naar 3 procent. Dit betekent dat de werkgever meer ‘fiscale’ ruimte heeft om te besteden aan kerstpakketten. Dit is overigens bij veel bedrijven niet bekend, maar wordt op Kerstpakkettenidee.nl netjes uitgelegd. Door het vele thuiswerken verwacht Coolen dat er meer kerstpakketten naar individuele huisadressen gestuurd zullen gaan worden. Daar is Kerstpakkettenidee.nl op voorbereidt en er zijn goede afspraken afspraken gemaakt met de pakketdiensten. De organisatie achter Kerstpakkettenidee.nl is er klaar voor.