Fauci: vaccin Moderna zou even effectief kunnen zijn

Het coronavaccin van farmaceut Moderna zou even effectief kunnen zijn als dat van branchegenoot Pfizer. De vooraanstaande Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft dat gezegd in een reactie op de resultaten die Pfizer presenteerde. Moderna gebruikt een vergelijkbare techniek om tot een vaccin te komen als Pfizer. Het vaccin van dat laatste bedrijf is tot 90 procent effectief bij het voorkomen van een besmetting volgens voorlopige onderzoeksresultaten.

Fauci noemde die “simpelweg buitengewoon”. Volgens de directeur van het Nationaal Instituut voor Allergie├źn en Infectieziekten (NIAID) gaat de komst van het vaccin van Pfizer “een enorme impact” hebben op de strijd tegen het coronavirus.

Fauci is ook lid van de coronawerkgroep van president Donald Trump. In de pers vaart Trump echter regelmatig uit tegen zijn topadviseur.