‘Onwenselijke’ buitenlandse vakantiereizen blijven mogelijk

Reisorganisaties zijn niet van plan zomaar te stoppen met het aanbieden van vakanties naar landen met code geel. Daarmee slaan ze opmerkingen van premier Mark Rutte van afgelopen vrijdag in de wind. Die gaf toen aan dat hij het “onwenselijk” vindt dat buitenlandse vakantiereizen nog worden aangeboden. Enkele dagen eerder gaf hij Nederlanders al een “dringend” negatief reisadvies voor reizen naar het buitenland tot half januari. Curaçao is een uitzondering op dat advies, zei Rutte nadrukkelijk.

De tegenstrijdige adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat reizen naar rode en oranje gebieden verbiedt en naar gele gebieden toestaat, en van Rutte, die erop blijft hameren niet te reizen, “ook niet naar gele gebieden”, veroorzaken verwarring. Voorzitter Frank Oostdam van de reisbranchevereniging ANVR benadrukt dat Curaçao een uitzonderingspositie heeft en buiten het algemene negatieve reisadvies valt dat Rutte gaf. “Dat ligt anders voor de Canarische Eilanden, die hebben niet die uitzonderingspositie. Er is dus wel een duidelijk verschil tussen deze twee vakantiebestemmingen”, aldus Oostdam. Dat reisorganisaties vakanties blijven aanbieden naar Curaçao en Bonaire vindt de voorzitter begrijpelijk.

TUI laat weten dat zij het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken volgen, en daarom nog reizen naar Curaçao en de Canarische eilanden aanbiedt. Vakantieorganisatie Corendon biedt nog wel Curaçao aan als reisbestemming, maar besloot vakanties naar de Canarische Eilanden en Portugal tot half januari te annuleren, om duidelijkheid te creëren voor klanten. Wie naar Curaçao en de Canarische eilanden vliegt, moet een negatieve coronatest kunnen tonen.

Toch blijft Rutte erop hameren dat Nederlanders zo min mogelijk reisbewegingen maken, “ook niet naar gele gebieden”. Want volgens de premier lopen mensen ook daar het risico dat zij bijvoorbeeld “in een nachtclub toch het virus oplopen en vervolgens in Nederland verder verspreiden.” Dat is afgelopen zomer gebeurd, zei de premier vrijdag.

Curaçao heeft al sinds juli een speciaal coronabeleid voor toerisme. Zo geldt een maximaal aantal toeristen van 20.000 per maand op het eiland. De lokale GGD neemt om de paar dagen telefonisch contact op met toeristen om eventuele gezondheidsklachten te monitoren. Verder gaan horecagelegenheden om 23.00 uur dicht en is er een avondklok vanaf middernacht. Vergeleken met vorig jaar is het aantal boekingen naar Curaçao en de Canarische eilanden veel lager, waardoor het rustiger op de eilanden is, laat de woordvoerster van TUI weten.