Budgetketen Action groeit door ondanks coronacrisis

Budgetketen Action slaagt erin om te blijven groeien ondanks de coronacrisis. Dit jaar zijn er weer 115 Action-filialen bijgekomen, waarvan ook de eerste vijf in Tsjechië. De al jaren snelgroeiende discounter lukt het ook om meer winst te behalen dan grootaandeelhouder 3i eerder voor mogelijk had gehouden.

Dit neemt niet weg dat de keten met hoofdkantoor in het Noord-Hollandse Zwaagdijk afgelopen maanden eveneens flinke hinder heeft ondervonden van de virusuitbraak. In Nederland konden de winkels openblijven, maar in landen als Frankrijk, België en Oostenrijk moesten de filialen eerder dit jaar vanwege coronamaatregelen tijdelijk worden gesloten. Volgens 3i trokken de verkopen na de heropening van de zaken in mei wel weer snel aan.

In de twaalf maanden tot eind oktober behaalde Action een bedrijfsresultaat van 608 miljoen euro, zo komt naar voren uit nieuwe cijfers van de Britse grootaandeelhouder. In dezelfde periode een jaar eerder ging gecorrigeerd voor onder meer belasting nog 519 miljoen euro aan winst in de boeken.

Door de coronacrisis kon de discounter toch niet zoveel winkels openen als aanvankelijk gepland. Eigenlijk zouden dit najaar ook de eerste zaken in Italië de deuren openen, maar dit is uitgesteld naar volgend jaar. De situatie blijft door de coronacrisis ook erg onzeker. Recent zijn er weer nieuwe lockdowns aangekondigd in onder meer Frankrijk en België. Momenteel is Action in die landen nog wel geopend maar er wordt slechts een beperkt assortiment aan de man gebracht.