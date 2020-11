TikTok krijgt meer tijd voor bezwaar tegen bevel Trump

ByteDance, eigenaar van de populaire filmpjesapp TikTok, heeft van het Amerikaanse hof van beroep tot 14 december de tijd gekregen om bepaalde documenten in te dienen in zijn bezwaarprocedure. Het Chinese concern verzet zich tegen het bevel van president Donald Trump om alle Amerikaanse activiteiten over te doen aan een partij in de Verenigde Staten.

Voor die gedwongen deal zou de deadline eigenlijk donderdag aflopen. Maar te midden van alle onderhandelingen, rechtszaken en de verkiezing van Joe Biden tot president, is de status van de deadline onduidelijk geworden. Volgens The Wall Street Journal is het Amerikaanse ministerie van Handel in ieder geval niet van plan om het decreet te handhaven en het nog tegensputterende TikTok op zwart te zetten. De zakenkrant schrijft dat het ministerie eerst het verdere verloop van het juridische proces wil afwachten.

De app met meer dan 100 miljoen Amerikaanse gebruikers ligt al enige tijd zwaar onder vuur in de VS. De Amerikaanse overheid probeerde eerder ook al beperkingen op te leggen aan het gebruik van TikTok in het land. In de praktijk kwam dat neer op het stilleggen van de app, en daarom zette een Amerikaanse federale rechter een streep door de restricties.

Volgens de regering-Trump slaat TikTok te veel gegevens op, die via het Chinese moederbedrijf ByteDance bij de Chinese overheid terecht komen. De president eiste daarom dat de Amerikaanse activiteiten van TikTok aan een Amerikaanse partij worden verkocht. In september ging hij akkoord met een deal tussen ByteDance, Oracle en Walmart waarbij de Amerikaanse activiteiten van TikTok in een nieuw bedrijf zouden worden ondergebracht.

Intussen blijft Trump gewoon doorgaan met zijn jacht op Chinese bedrijven die hij als een bedreiging voor de VS beschouwt. Donderdag heeft hij een decreet ondertekend dat Amerikaanse bedrijven verbiedt om te investeren in Chinese ondernemingen die eigendom te zijn van of gecontroleerd worden door het leger van de volksrepubliek. China wendt zich voor de modernisering van zijn leger en inlichtingendiensten steeds meer tot Amerikaans kapitaal, aldus de president die daar een stokje voor wil steken.