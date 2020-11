Zuid-Koreaans bedrijf maakt 150 miljoen doses Russisch vaccin

Het Russische staatsinvesteringsfonds heeft vrijdag bekendgemaakt een deal te hebben gesloten met GL Rapha uit Zuid-Korea. Het biotechnologiebedrijf gaat meer dan 150 miljoen doses per jaar van het Sputnik V coronavirusvaccin produceren voor de Russen.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf begint naar verwachting volgende maand met de productie en de eerste vaccins moeten in januari 2021 van de band rollen, zei het Russische fonds in een verklaring. De doses, geproduceerd in Zuid-Korea, zullen bedoeld zijn voor wereldwijde distributie.