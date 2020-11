Vooral bioscopen en theaters maakten gebruik van vervolgsteun

Ongeveer driekwart van de bioscopen, theaters en zwembaden heeft een beroep gedaan op de tweede NOW-coronasteun. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) valt op dat deze branches zowel voor NOW-1 als voor de vervolgregeling bij de overheid aanklopten. Beide regelingen waren bedoeld voor bedrijven die hun omzet zagen terugvallen door de uitbraak van het coronavirus. Ze konden, afhankelijk van hun omzetdaling, tot 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen.

In het algemeen werd juist minder vaak een beroep op NOW-2 dan op NOW-1 gedaan. Dit geldt met name voor tandartspraktijken, winkels in optische artikelen en kappers. Bedrijven in deze branches konden immers weer klanten ontvangen na de tijdelijke sluiting tijdens de eerste lockdown in het voorjaar. Van NOW-1 maakte bijvoorbeeld 82 procent van de tandartspraktijken gebruik, tegen 5 procent van NOW-2.

Voor hotels en restaurants ging het tijdens de eerste steunregeling nog om 84 procent, bij de tweede regeling was dit minder dan de helft. Veel horecabedrijven namen tevens deel aan de zogeheten TOGS-regeling. Dat was een eenmalig bedrag van 4000 euro om in crisistijd de vaste lasten te kunnen betalen. Bij de restaurants en caf├ęs gaat het om negen op de tien bedrijven.

In de reisbranche en het vervoer vroegen bedrijven juist relatief vaak NOW-2 aan, mede vanwege de terugloop van het toerisme tijdens de coronacrisis. Sommige bedrijven konden bovenop de NOW-steun ook aanspraak maken op de zogeheten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1). Hier springen met name uitgaansgelegenheden eruit zoals kermisattracties, theaters en bioscopen, aldus het CBS.

Tot en met 30 september kregen in totaal 110.000 ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) enige vorm van NOW-steun. Dat komt neer op ruim een op de vier bedrijven. 40 procent van ondernemingen met NOW-1 maakte ook gebruik van NOW-2. Daarnaast vroegen 96.000 bedrijven de TOGS- of TVL-1-subsidie aan. Dit is iets minder dan een kwart van de mkb’ers.

Overigens gaat de overheid voorlopig nog door met het verstrekken van coronasteun. Uitkeringsinstantie UWV maakt zich alweer op voor ‘topdrukte’ als maandag het loket open gaat waar werkgevers het derde NOW-steunpakket kunnen aanvragen om loon te kunnen blijven doorbetalen. Het UWV verwacht duizenden nieuwe aanvragen. NOW-3 verschilt van zijn voorgangers in de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn. Daarbij is de tegemoetkoming in de loonkosten wat teruggeschroefd.