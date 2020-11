Aziatische beurzen stijgen na groot vrijhandelspact

De Aziatische aandelenbeurzen lieten maandag stevige winsten zien. Beleggers reageerden positief op de handelsdeal die China en veertien andere landen in Azië en de Stille Oceaan zondag hebben gesloten. Het pact heeft als doel om geleidelijk de handelstarieven in de regio te verlagen en een vrijhandelszone te creëren tussen onder meer China, Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 2,1 procent hoger op 25.906,93 punten. Vooral de grote Japanse exportbedrijven waren in trek na de handelsovereenkomst in de regio, waarmee volgens analisten het grootste handelsblok ter wereld wordt gevormd. Daarnaast bleek dat de Japanse economie in het derde kwartaal met 5 procent is gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Het was de eerste groei in vier kwartalen.

In Shanghai noteerde de beursgraadmeters tussentijds 1 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,6 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de Chinese industriële productie in oktober sterker dan verwacht is toegenomen. Ook de winkelverkopen in het land namen vorige maand opnieuw toe. De Australische All Ordinaries in Sydney kampte met een technische storing en klom 1,2 procent. De Kospi in Seoul steeg 1,9 procent.