‘Werk- en leefsituatie door corona drastisch veranderd’

Maatregelen tegen werkstress waren al nodig, maar met de “drastisch” veranderde werk- en leefsituatie van werknemers door de coronacrisis wordt de noodzaak ervan extra duidelijk. Dat concluderen onderzoeksbureau TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na onderzoek. De kosten van werkstress zijn voor werkgevers “onverminderd” hoog.

Door de coronacrisis veranderden de persoonlijke omstandigheden en die werkten ontregelend, zeggen de onderzoekers. Zo kwamen ouders ineens met kinderen thuis te zitten omdat de scholen waren gesloten.

Van de thuiswerkers geeft 12 procent aan concentratieproblemen te hebben tijdens het werk, twee keer zoveel als mensen die op locatie werkten. Alleenstaanden hadden daarnaast meer moeite met permanent thuiswerken omdat ze het contact met collega’s misten en meer moeite hebben om de werkdag goed en op tijd af te sluiten.

Voor de coronacrisis had 10 procent van de werknemers al last van een disbalans tussen werk en privé. Na de virusuitbraak is dat aantal niet veranderd. Maar dat kan komen door de timing van het onderzoek, dat tussen juni en juli was, aldus de onderzoekers. Toen waren eerdere strenge coronamaatregelen grotendeels versoepeld, nam de druk op de zorg af en stond de vakantie voor de deur.

De onderzoekers waarschuwen nu voor de mentale gevolgen van de tweede golf besmettingen. Dit omdat mentale druk het voornaamste kenmerk is van burn-outklachten. In verschillende sectoren is door de coronacrisis sprake van meer druk. In het onderwijs, ICT en in de zorg kampen werknemers het vaakst met burn-outklachten.

Deze week vindt de Week van de Werkstress plaats. Daarin vraagt arbo-branchevereniging OVAL aandacht voor werkstress in coronatijd. Het aantal mensen met burn-outklachten ligt rond de 1,3 miljoen werknemers. Voor meer dan een derde is werkdruk of werkstress reden voor verzuim. De kosten voor verzuim liggen op 3,1 miljard euro.