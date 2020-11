‘Herstel landbouwsector geraakt door tweede coronagolf’

Het herstel in de Nederlandse landbouwsector zal waarschijnlijk langer op zich laten wachten door de tweede coronagolf, naar verwachting tot de tweede helft van volgend jaar. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport over de agrarische sector.

De bank zegt dat de coronacrisis heeft geleid tot flink lagere prijzen voor zuivel en vooral fritesaardappelen omdat door de lockdown in het voorjaar veel minder werd verkocht aan bijvoorbeeld restaurants, fastfoodketens en hotels in Nederland en het buitenland. Dat is nu weer het geval door het oplaaiende coronavirus. ABN AMRO houdt er rekening mee dat begin volgend jaar opnieuw een opleving van het virus zal komen.

Verder heeft de varkenshouderij te maken met de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in Duitsland, wat zorgt voor prijsdruk. China sloot namelijk de grenzen voor vlees uit Duitse slachterijen. Ook stopte het Aziatische land tijdelijk met de invoer van vlees van Nederlandse vleesverwerkers waar corona was uitgebroken. Daar komt nog de maatschappelijke druk van de stikstofproblematiek en geuroverlast voor de varkenshouderij bovenop.

Daarnaast kampt volgens ABN AMRO de pluimveehouderij met de uitbraak van vogelgriep en de impact van corona, met dus minder vraag naar pluimveevlees vanuit de horeca, en heeft de akkerbouw te maken met warmer en droger weer, wat slecht is voor de oogst.

Tevens wijst de bank op de moeilijke gang van zaken in de sierteelt eerder dit jaar, bijvoorbeeld omdat veel minder bloemen werden verkocht aan de huwelijks- en evenementenbranche. De sierteeltsector zal naar verwachting volgend jaar slechts gedeeltelijk herstellen. Tenslotte zegt ABN AMRO dat de brexitontwikkelingen van belang zijn voor de Nederlandse glasgroenteteelt, omdat ongeveer een vijfde van de export naar het Verenigd Koninkrijk gaat.

“De coronacrisis is niet de enige zorg op het boerenerf”, concludeert ABN AMRO. “De crisis zet een extra rem op een sector die ook worstelt met andere uitdagingen.”