Reisbranche bereidt zich voor op beter vakantiejaar

Vanwege de coronamaatregelen is op vakantie gaan nu vrijwel onmogelijk, maar volgend jaar staan Nederlanders waarschijnlijk weer te popelen om op reis te gaan. Touroperators krijgen al weer boekingen binnen voor de zomermaanden en zijn ook al druk bezig om hotelkamers in te kopen voor het nieuwe seizoen. Ook wordt er met de overheid gepraat over de nodige voorbereidingen.

Branchevereniging ANVR verwacht in het begin van 2021 nog veel hinder van de virusuitbraak en de reisadviezen van de overheid. Maar als de langverwachte coronavaccins en sneltesten op luchthavens er dan eindelijk zijn, kan het volgens ANVR-topman Frank Oostdam hard gaan. “We merken aan het zoekgedrag op sites dat veel mensen nu al informatie aan het inwinnen zijn over vakanties.”

Na de recente hoopgevende berichten over sneltesten en vaccins, ziet Corendon het aantal vakantieboekingen voor de komende zomer zelfs al weer “gestaag” toenemen. “We merken dat onze klanten niet kunnen wachten om weer op vakantie te gaan”, stelt directeur-eigenaar Atilay Uslu. Om verdere financiële drempels bij mensen weg te nemen, heeft de touroperator besloten om voucherloze zomervakanties te gaan aanbieden. Mocht Corendon straks toch nog reizen moeten annuleren, dan krijgt de klant zijn geld binnen twee weken terug.

Echt heel veel geboekt voor volgend jaar wordt er volgens de ANVR overigens nog niet. “Mensen wachten toch af tot er meer duidelijkheid is. Waarschijnlijk wordt het een echt last-minute-jaar”, denkt Oostdam. Hij raadt reisorganisaties daarom aan om voorzichtig te zijn met het inkopen van kamers. “Ze kunnen het beste uitgaan van ongeveer 50 procent van een normaal jaar.”

Helemaal onmogelijk is op vakantie gaan nu overigens niet. De Canarische eilanden vormen nog een geel vlekje op de wereldkaart. Maar omdat premier Mark Rutte Nederlanders eerder een “dringend” negatief reisadvies gaf voor reizen naar het buitenland tot half januari, vliegen er in de praktijk amper nog mensen naar de Spaanse archipel.

Oostdam benadrukt dat Aruba, Bonaire en Curaçao een uitzonderingspositie hebben en buiten het algemene negatieve reisadvies van de minister-president vallen. Er zijn volgens hem nog steeds Nederlanders die op deze bestemmingen boeken, om bijvoorbeeld de kerstdagen door te brengen in het Caribische deel van het Nederlandse koninkrijk. Om hele grote aantallen gaat dit niet, aldus Oostdam. Dat komt onder meer door de coronaregels ter plaatse. Op Curaçao worden voorlopig maar 20.000 internationale toeristen per maand toegelaten.