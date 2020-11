‘IBM gaat 10.000 banen schrappen in Europa’

Technologieconcern IBM gaat zo’n 10.000 banen schrappen in Europa. Zo moeten de kosten worden verlaagd bij de langzaam groeiende IT-dienstentak. Die wordt vervolgens klaargestoomd om zelfstandig door te gaan, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Door de ingreep zou zo’n 20 procent van al het personeel in Europa worden getroffen. De meeste arbeidsplaatsen gaan verloren in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ook in Polen, Slowakije, ItaliĆ« en BelgiĆ« worden banen geschrapt. IBM heeft in totaal 350.000 werknemers en vestigingen in meer dan zeventig landen, waaronder Nederland.

Vorige maand presenteerde IBM nog cijfers die beter waren dan waar analisten op rekenden. De cloudactiviteiten van IBM groeiden aanzienlijk, terwijl de divisies voor diensten en de hardware krompen. Het bedrijf is van plan om zich vooral op de clouddiensten te gaan richten en de andere onderdelen worden op eigen benen gezet.