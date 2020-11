‘Denk ook aan werkende ouders bij verlengen kerstvakantie’

Het bedrijfsleven is niet enthousiast over het mogelijk verlengen van de kerstvakantie als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet deze week te onderzoeken of scholen rond de feestdagenperiode langer gesloten kunnen blijven. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwen dat werkende ouders in de verdrukking komen, omdat ze onder werktijd ook voor thuiszittende kinderen moeten zorgen.

“Er moet echt goed gekeken worden naar alternatieven voor sluiting”, stellen de organisaties in een reactie op het OMT-advies. “Door bijvoorbeeld met behulp van testen scholen te screenen voorkomen we sluiting. Dit is beter voor het onderwijs van de kinderen, voor de ouders én voor de economie.”

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn het eens met het OMT dat de regering eerst moet afwachten wat de effecten van de huidige maatregelen zijn. Pas daarna zou het kabinet tot verdere stappen moeten overgaan.

Minister Hugo de Jonge gaf dinsdag aan de scholen alleen langer te willen sluiten als er echt geen andere mogelijkheden zijn. Het kabinet ging aan het begin van de corona-uitbraak nog vrijwel altijd mee in het advies van expertteam OMT, maar wijkt daar de afgelopen maanden steeds vaker vanaf.