Brits onderzoek naar overname Marktplaats door Noren

De Britse mededingingsautoriteit Competition and Markets Authority (CMA) gaat onderzoek doen naar de verkoop van de advertentietak van het Amerikaanse eBay aan het Noorse Adevinta ter waarde van 9,2 miljard dollar. Onder die advertentietak valt ook het Nederlandse Marktplaats.

De CMA gaat kijken of door de overname de concurrentie wordt belemmerd. Er is een deadline voor een voorlopig besluit op 16 februari. Adevinta is al actief met internetadvertenties in onder meer het Verenigd Koninkrijk en daarom wordt bekeken of er mededingingsproblemen door de deal kunnen optreden. Ook de Europese Commissie zou onderzoek kunnen gaan doen.

De deal tussen eBay en Adevinta werd eerder dit jaar aangekondigd. De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus leek lang koploper om de advertentiedivisie van eBay over te nemen, maar greep mis.