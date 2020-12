Hoop op brexitdeal en steunpakket VS stuwt AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen gingen verder vooruit na de opmars een dag eerder. De hoop op een brexitdeal en een spoedig akkoord over meer coronasteun in de Verenigde Staten zorgden voor optimisme op de beursvloeren. Ook beloofde de Federal Reserve (Fed) bij zijn rentebesluit om de Amerikaanse economie te blijven ondersteunen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,7 procent in de plus op 626,08 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 926,89 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent. Londen won 0,4 procent in afwachting van het rentebesluit van de Bank of England, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De Britse centrale bank zal waarschijnlijk zijn kruit droog houden in afwachting van de ontwikkelingen rond de brexit.

Galapagos daalde 0,1 procent bij de hoofdbedrijven op het Damrak. Het biotechnologiebedrijf zag een dag eerder al bijna een vijfde aan beurswaarde verdampen nadat het bedrijf liet weten zijn poging te staken om met het geneesmiddel filgotinib de Amerikaanse markt te betreden. In de MidKap profiteerde bodemonderzoeker Fugro van een adviesverhoging door KBC Securities en dikte bijna 4 procent aan.