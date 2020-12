Winkeliers vinden regeling voorraadvergoeding onrealistisch

De regeling voor de voorraadvergoeding die het kabinet voorstelt aan door de lockdown gedupeerde winkeliers is onrealistisch en moet veel hoger. Dat vindt winkeliersorganisatie INretail die heeft uitgerekend wat de regeling precies betekent voor verkopers van mode-, schoenen- en sportartikelen.

“Bij een ton omzetverlies wordt de vergoeding die een winkel ontvangt 2800 euro. Dat is een klein pleistertje op een gapend grote wond”, stelt de organisatie die aangeeft dat het kabinet eigenlijk de berekening voor de horecasector heeft overgenomen. Maar voor winkeliers zou de situatie anders zijn, omdat de inkoopwaarde van de voorraad bij winkels velen malen hoger is.

De regeling dupeert ondernemers ook op andere punten, aldus INretail. De regeling geldt namelijk per kwartaal. Maar de lockdownperiode valt ook nog in het de eerste drie weken van 2021. Dat werkt in de ogen van de winkeliers dempend in de vergoedingsberekening. Ondernemers zouden tussen wal en schip kunnen vallen als ze in beide kwartalen niet aan de norm voldoen en niets krijgen maar wel met een groot omzetverlies kampen.

INretail vreest dat winkeliers nog sneller in de problemen komen nu ze naast de lockdown ook nog worden geraakt door deze voorraadvergoedingsregeling. “Er is begrip dat het kabinet een snelle oplossing zoekt en teruggrijpt op de horecavergoedingsregeling. Maar dat vervolgens niet het verschil is weggewerkt tussen de waarde van de koelkastvoorraad en die van een hele kledingwinkel is niet correct. Dat moet gerepareerd worden.”