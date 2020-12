‘Consumptie door lockdown kwart lager dan normaal’

Door de lockdown geven we veel minder uit dan normaal. In de week voor de kerst, die samenvalt met de eerste week van de lockdown, hebben we een kwart minder besteed dan normaal, meldt het Economisch Bureau van ABN AMRO. Vooral aan zaken als entertainment en reizen wordt logischerwijs minder uitgegeven, maar ook bestedingen aan kleding en juwelen lopen terug nu we niet naar een restaurant kunnen en maar mondjesmaat met familie kunnen afspreken.

Verder worden er minder eenmalige bestedingen gedaan dan tijdens de eerste lockdown. Daarbij valt te denken aan zaken als elektronica of spullen voor woninginrichting zoals meubels, gordijnen en vloeren. Wel hebben veel bedrijven zich de afgelopen maanden aangepast door meer aandacht aan webwinkelen te besteden, zodat ze nu alsnog beschikbaar zijn voor klanten.

Desondanks zijn de gevolgen van de lockdown ook te zien als naar de periode voor de lockdown wordt gekeken. In de eerste week van de lockdown, die vorige week dinsdag begon, lagen de bestedingen 6,5 procent hoger dan de week voor de lockdown. Vorig jaar was de toename tussen die twee weken haast een derde.

Dat de lockdown werkt, maakt ABN AMRO op aan de bestedingen aan vervoer. Die zijn sinds april niet zo laag geweest, al komen ze niet helemaal tot het niveau van de eerste lockdown.

Als gevolg van de lockdown rekenen de economen van ABN AMRO op een krimp van de economie met 2,7 procent in het vierde kwartaal ten opzichte van de drie maanden ervoor. Behalve de lockdown speelt daarbij mogelijk de angst om besmet te raken een rol. Daarnaast drukte het feit dat veel mensen ziek waren in de periode mogelijk de consumptie. Verder is de werkloosheid gestegen ten opzichte van begin dit jaar waardoor die mensen ook minder te besteden hebben.