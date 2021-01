Voormalig Imtech-topman wordt mogelijk commissaris bij KPN

Gerard van de Aast, voormalig topman van het jaren terug ter ziele gegane installatiebedrijf Imtech, wordt mogelijk commissaris bij KPN. De telecomonderneming legt de nominatie van Van de Aast op 14 april voor aan de aandeelhouders. Van de Aast moet de opvolger worden van Derk Haank, die aan het einde van zijn derde en laatste termijn als commissaris opstapt.

De 63-jarige Van de Aast is vooral bekend van zijn tijd bij Imtech, waar in 2013 een groot boekhoudschandaal aan het licht kwam. De onderneming verspeelde daarmee het vertrouwen van banken en beleggers en ging uiteindelijk in de zomer van 2015 failliet.

Particuliere beleggers sleepten eerder bestuurders en commissarissen van Imtech, waaronder Van de Aast, voor de rechter. Ze vinden dat de leiding en toezichthouders van het bedrijf aandeelhouders hebben misleid en stellen hen daarvoor aansprakelijk. Door het omvallen van Imtech gingen miljarden aan beurswaarde verloren.

KPN zegt de nominatie van Van de Aast zorgvuldig te hebben overwogen. Daarbij gaf onder meer zijn ruime ervaring op bestuursniveau de doorslag. De onderneming benadrukt dat Van der Aast, toen hij in 2013 aan het roer kwam van Imtech, er alles aan heeft gedaan het bedrijf te redden.

Van de Aast was eerder topman van bouwonderneming VolkerWessels. Ook stond hij aan het roer bij Reed Business en was hij lid van de raad van bestuur van Reed Elsevier.

Van de Aast vervult ook al commissariaten bij NS, Signify en Witteveen+Bos. Bij laatstgenoemde onderneming begon hij zijn loopbaan in 1979.