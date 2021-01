Aandelen Twitter fors omlaag na verbannen Trump

Het aandeel Twitter heeft op de beurs een flinke tik gekregen nadat het socialemediabedrijf laat op vrijdag heeft besloten de account van de Amerikaanse president Donald Trump definitief te sluiten. In Frankfurt, waar het Amerikaanse bedrijf een tweede notering heeft, leverde Twitter 8 procent van zijn waarde in. Ook in de voorbeurshandel in de Verenigde Staten stond het aandeel Twitter flink lager.

Twitter zette Trumps account uit omdat het risico bestond dat hij opnieuw zou oproepen tot geweld. Het bedrijf koos na de bestorming van het Amerikaanse Capitool vorige week in eerste instantie nog voor een Twitter-verbanning van 24 uur voor de president. Toen Trump na het aflopen van die periode weer op dezelfde voet doortweette, zette Twitter een streep door Trumps account.

Analisten wijzen erop dat de verbanning van Trump uitgelegd kan worden als een redactionele beslissing. Daarmee wordt de deur opengezet voor strengere regels voor sociale media. Die zijn nu maar beperkt verantwoordelijk voor uitlatingen van hun gebruikers, maar als ze aantonen dat ze daar zelf mee bezig zijn wil de Amerikaanse wetgever ze die rol mogelijk vaker laten vervullen.

Trump was een van de “populairste accounts” op Twitter, waar hij ruim 88 miljoen volgers had. Zijn vele tweets werden bovendien talloze malen geretweet en leverden ook veel discussie op onder andere Twitter-gebruikers.