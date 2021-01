Opnieuw celstraf voor Samsung-baas in omkopingszaak

Samsung-bestuurder Lee Jae-yong is in Zuid-Korea veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Hij is schuldig bevonden aan omkoping en is onmiddellijk vastgezet, meldt persbureau Yonhap.

Voor deze kwestie zat de miljardair eerder al circa een jaar in de cel. De zaak werd in 2018 opgeschort. Het hooggerechtshof stuurde de zaak daarna terug naar een lager hof. Daar werd maandag uitspraak gedaan.

De Samsung-topman zou paarden als geschenk hebben gegeven om steun te krijgen van de regering van voormalig president Park Geun-hye voor een fusie van twee Samsung-filialen. Aanklagers hadden negen jaar cel geëist.

Lee Jae-yong (52) bekleedt bij Samsung formeel de positie van vicevoorzitter maar geeft de facto leiding aan het bedrijf. Zijn vader Lee Kun-hee was tot aan zijn dood in oktober de eigenlijke voorzitter. Lee probeert al meer dan tien jaar zijn ‘erfopvolging’ bij Samsung veilig te stellen.