Chinese economie nam in coronajaar 2020 met 2,3 procent toe

De Chinese economie is vorig jaar met 2,3 procent gegroeid, meldt het nationale statistiekbureau in Peking. Het is daarmee het enige grote land dat het coronajaar zonder krimp achter zich laat.

Het bruto binnenlands product van China nam in het vierde kwartaal van 2020 met 6,5 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In het derde kwartaal groeide de economie met 4,9 procent.

De Aziatische grootmacht doet het daarmee beter dan experts bij persbureau Bloomberg hadden voorzien. Die voorspelden een groei van 6,2 procent in het vierde kwartaal en 2,1 procent over het hele jaar.

De economische groei in 2020 is wel de traagste in de afgelopen 44 jaar. In 2019 nam het bruto binnenlands product met 6,1 procent toe. Ook dat was toen de laagste groei in decennia.