Discriminerende vacatures op banensites nauwelijks tegengehouden

Vacatures met een discriminerende inhoud worden nauwelijks tegengehouden op banensites, tot ergernis van het kabinet. Een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Inspectie SZW, vroeger de arbeidsinspectie genoemd, laat zien dat onlineplatforms discriminerende vacatures in de meeste gevallen gewoon plaatsen en op hun site laten staan.

Bepaalde ‘mystery guests’ hebben zich voor het onderzoek voorgedaan als werkgever die een advertentie voor een vacature wilden plaatsen, met daarin discriminerende zinnen. Van de 201 pogingen bleek 85 procent succesvol: deze vacatures werden op de sites gezet en konden zeker twee dagen blijven staan. Na die periode hebben de mystery guests ze zelf offline gehaald, omdat het om een experiment ging.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) heeft het onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd. “Het laat zien dat er op veel platforms geen controle plaatsvindt op de inhoud van vacatures”, zegt de bewindsman. “Dit is een forse conclusie en volstrekt onacceptabel.” Koolmees benadrukt dat er wetgeving in de maak is om strenger op te treden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit voornemen stond al in het regeerakkoord.

De rol van banensites zal “mede gelet op de uitkomsten van het onderzoek” ook worden meegenomen bij de regels die discriminatie moeten tegengaan. De Inspectie SZW neemt de resultaten van het onderzoek mee bij verkennende inspecties die dit jaar worden uitgevoerd, meldt Koolmees.