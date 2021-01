Geen banenverlies bij kostenbesparingen IKEA

Woonwarenhuis IKEA gaat geen banen schrappen in Nederland als onderdeel van zijn plannen om de kosten te verlagen. Wel is het bedrijf van plan in verband met de dalende omzetten en de gedwongen sluiting van de winkels de roosters aan te passen naar wat operationeel nu per winkel nodig is. Het betekent dat zolang bestellen en ophalen niet mogelijk is, mensen tijdelijk minder ingepland kunnen worden.

De maatregel voor flexuren geldt voor alle dertien vestigingen van de Zweedse keten in Nederland, maar zal wel per winkel verschillen, aldus een woordvoerder. Hoewel de winkels al langere tijd gesloten zijn, wordt door het personeel doorgewerkt. Dan gaat het onder meer om het klaarzetten en bezorgen van bestellingen en zogeheten remote-planningen waarbij klanten die een keuken of een kast willen kopen van afstand door IKEA-personeel worden geholpen bij hun keuzes. Het is momenteel niet mogelijk om zelf bestellingen op te halen bij de winkels.

“We respecteren de maatregelen van de overheid, maar hopen dat we zo snel mogelijk in ieder geval weer klanten de mogelijkheid kunnen geven om bestellingen bij de winkel op te halen. We hebben vanaf de eerste golf laten zien dat we op een veilige en contactloze manier bestellen en ophalen kunnen faciliteren.”

De woordvoerder zegt dat er goede afspraken zijn gemaakt met de bonden. Volgens IKEA is baanbehoud van het grootste belang, want het bedrijf denkt dat als de situatie weer normaliseert iedereen weer nodig is in de winkels. “Maar nu moeten we heel kritisch kijken naar de kosten”, zegt de woordvoerder.

Overigens heeft IKEA niet om steun gevraagd bij de overheid tegen de crisis. Bij de publicatie van de jaarcijfers van het gebroken boekjaar in oktober kwam naar voren dat de omzet van IKEA Nederland juist was gestegen, omdat mensen vanwege de pandemie veel meer thuis bleven en het eigen interieur wilden verbeteren.