‘Supermarktomzet schiet dankzij coronacrisis door de 45 miljard’

Supermarkten hebben mede dankzij de coronacrisis vorig jaar een recordomzet gedraaid van net boven de 45 miljard euro. Volgens onderzoeksbureau IRI gaat het om een plus van dik 11 procent vergeleken met een jaar eerder.

De supers profiteerden vooral van de sluiting van de horeca en het massale thuiswerken en thuisblijven, waardoor mensen meer boodschappen inkochten. Wat ook mee speelt is dat 2020 in de omzetstatistieken een 53e week kende. Hiervoor gecorrigeerd zou de groei op 9 procent uitkomen.

Waar shoppers in ‘normale’ jaren meerdere supermarkten per week bezoeken voor hun dagelijkse boodschappen, nam afgelopen jaar uit angst voor het coronavirus het zogeheten ‘one stop shopping’ toe. Daarbij worden de weekboodschappen liefst in één keer in het winkelkarretje geladen.

Vooral grote ketens met een breed assortiment profiteerden hiervan, bijvoorbeeld Albert Heijn, Jumbo en Plus. Jumbo wist zijn marktaandeel volgens IRI het sterkst te vergroten, van 20,8 naar 21,4 procent. Al moet de grootgrutter uit Veghel rivaal Albert Heijn nog wel ver voor zich laten. Albert Heijn breidde zijn marktaandeel eveneens licht uit, en heeft rond de 35 procent van de markt in handen.

Verder hebben kleinere regionale ketens geprofiteerd van de behoefte van mensen om dichtbij aankopen te doen in een niet te drukke supermarkt. Prijsvechters als Aldi en Lidl werden door de veranderde situatie relatief juist iets minder bezocht.

IRI is niet de enige partij die supermarktcijfers naar buiten brengt. Zo is Jumbo recent bijvoorbeeld al met eigen voorlopige cijfers naar buiten gekomen. En marktonderzoeker Nielsen kwam eerder eveneens met gegevens over de marktaandelen. Die kwamen in grote lijnen overeen met het beeld dat door IRI wordt geschetst.