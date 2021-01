Republikeinse senatoren komen met eigen plan voor coronasteun

Een tiental Republikeinse senatoren heeft een eigen plan voor coronasteun ontwikkeld en wil dat met president Joe Biden bespreken. De groep heeft zich bij het eigen plan gebaseerd op een aantal eerdere steunmaatregelen waar een meerderheid voor was en kwam tot een pakket van ongeveer 600 miljard dollar. Maandag maken ze de details bekend.

Biden wil voor 1900 miljard dollar aan steun aan burgers, bedrijven en overheden bieden. Daarmee moeten de ergste gevolgen van de coronacrisis worden opgelost. Het hoofd van de economische raad in het Witte Huis heeft gezegd dat het plan “zeker zal worden bekeken”.

Steun voor Bidens plan lijkt er niet te zijn. Normaal gesproken zijn er zestig stemmen nodig in de Senaat, waar beide partijen vijftig zetels hebben. Daarom is het relevant dat er tien Republikeinen met een eigen plan komen.

De tien senatoren stellen dat Biden andere onderdelen van zijn eigen steunplan later via onderhandelingen over het budget kan proberen door te voeren. De mogelijkheden daarbij zijn echter beperkter